Во Франции увидели пользу для России и Китая от блокировки Суэцкого канала

По мнению французского писателя Франсуа Ленгле, Россия смогла предложить альтернативный путь между Востоком и Европой, который на 5 тыс. км короче, чем через Суэцкий канал.

От остановки движения судов по Суэцкому каналу в результате севшего на мель контейнеровоза Ever Given выиграли Россия и Китай. «Пробка» позволила двум государствам успешнее продвигать свои торговые маршруты в качестве альтернативы и тем самым поставить под сомнение американскую модель глобализации. Таким мнением с газетой Le Figaro поделился французский журналист и писатель Франсуа Ленгле.

400-метровый контейнеровоз образовал пробку в Суэцком канале 23 марта. В результате произошедшего продолжить движение по водному пути не смогли более 100 судов. По оценкам аналитиков, совокупная стоимость танкеров с нефтью и товарами составила почти $10 млрд.

Впрочем, по мнению французского эксперта, у произошедшего инцидента больше геополитических, нежели экономических последствий.

«Сразу после аварии Россия предложила альтернативный маршрут между Востоком и Европой, который на 5 тыс. км короче, чем через Суэцкий канал. Китай сделал то же самое со своим "Полярным шелковым путем"», — обратил внимание Ленгле.

Собеседник Le Figaro добавил, что способность создавать торговые пути и контролировать их всегда считалась «атрибутом власти». Он напомнил, что Суэцкий канал изначально был построен европейцами, в том числе, французами, а после Первой мировой войны контроль над ним перешел к Великобритании.

«И вскоре она уступает свое место новому мировому лидеру — США, которые контролируют торговые пути на протяжении всего XX века. Сегодня доминирование США оспаривается Китаем и Россией, которые хотят предложить собственную модель глобализации со своими [торговыми] маршрутами», — полагает Ленгле.

Сегодня Суэцкий канал является основным путем для поставки нефти с Ближнего Востока в Европу и США. Через водную артерию проходит 12% мирового потока грузоперевозок и около 600 тысяч баррелей сырой нефти. Всего по каналу каждый год курсирует 19 тысяч судов.

В Минэнерго РФ ожидают увеличения поставок по Северному морскому пути после блокировки Суэцкого канала. Ведомство подчеркнуло, что у России в силу уникального географического положения есть «преимущества на мировом энергетическом рынке». Так, в 2020 году грузопоток по морскому пути составил порядка 33 млн тонн грузов, где свыше 18 млн тонн — сжиженный природный газ.