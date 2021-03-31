Американцы потребовали от Байдена возобновить диалог с Россией

Президентом США недовольны демократические организации, которые призывают его наладить диалог с Россией.

Американцы массово выступили против «безрассудной» политики президента Джозефа Байдена, призывая его отказаться от своих слов о российском коллеге Владимире Путине и начать переговоры с Москвой. Издание The Hill сообщает, что 27 политических организаций направили в Белый дом обращение с требованием инициировать «конструктивный двусторонний диалог».

В тексте письма сказано, что объединения смотрят на проблему с двух точек зрения: со стороны экспертов, замечающих глобальную угрозу мировой безопасности, и со стороны простых американцев, которым не нравится риторика их президента.

«Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы глубоко встревожены недавними негативными обменами мнениями между лидерами двух стран [России и США], в арсеналах которых находится более 90 процентов мировых ядерных боеголовок. <…> Как американцы, мы призываем администрацию Байдена прекратить участие в таких безрассудных риторических обменах», — цитирует политиков The Hill.

Полный список организаций, подписавших это обращение, издание не предоставило. Однако известно, что большую часть их них представляют леволиберальные объединения, которые изначально поддерживали кандидатуру Джо Байдена. Речь идет о «Голубой Америке» (Blue America), «Справедливых демократах» (Justice Democrats), «Нашей революции» (Our Revolution) и «Прогрессивных демократах Америки» (Progressive Democrats of America).

Активисты напомнили главе Белого дома его собственные слова месячной давности: в начале февраля Байден заверял, что дипломатия снова находится «в центре американской внешней политики». Его недавнее заявление в адрес Владимира Путина слабо напоминает приверженность дипломатическим принципам, считают американцы.

Пользователи Twitter под постом с материалом The Hill не упустили возможности подшутить над президентом США. Так, некий Kyle написал, что Джо Байден вряд ли услышит призыв политических организаций, ведь у него есть дела поважнее:

«Он не слушает. Он слишком занят увольнением сотрудников за курение травки».

He won't listen. He's too busy firing staffers for smoking pot. — Kyle (@PoisonedMalibu) March 31, 2021

Речь идет об увольнении пяти сотрудников Белого дома 20 марта. Байден лишил их работы из-за того, что они употребляли каннабис «в прошлом».

Пользователь Houda Thunquette подтвердил, что Вашингтону пора отказаться от «школьной риторики» и обратить внимание на экономическое сотрудничество с Россией. В будущем торговля могла бы спасти мировую экономику, отметил комментатор.

«Собственно, почему бы не прекратить школьную риторику и не заняться настоящими плодотворными дискуссиями? Или заняться торговлей. Открытие торговли с Россией, отмена тарифов и эмбарго, игнорирование мелких разногласий могут оказать потрясающе хорошее влияние на мировую экономику и перспективы».

Exactly, why not stop the schoolyard rhetoric and engage in real fruitful discussions. AND engage in trade. Opening up trade with Russia, dismantling tariffs and embargoes, ignoring petty differences could have a shockingly good effect on the world economy and outlook... — Houda Thunquette (@walkerjian) March 31, 2021

Conservative Bay с сожалением признал, что после слов Джо Байдена о Путине Америку можно смело назвать «самой большой угрозой глобальной стабильности».

@JoeBiden and US are the biggest threat to global stability. I know this will trigger many westernizers in @gop and @dnc, but it’s true. — Conservative Bay (@cons_bay) March 31, 2021

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин порадовался наличию в Соединенных Штатах «здоровых людей», однако предупредил, что пока аналогичных взглядов придерживаются далеко не все. Президент Байден, категорично высказавшись о Путине, провозгласил новый курс дипломатической политики страны, которому будут следовать американские элиты.

«Есть организации, которые весьма прагматичны и взвешены, но они иногда выступают с такими заявлениями против России, что слова про "убийцу" покажутся верхом дипломатии. Это новый курс США о форсировании политики сдерживания. Я думаю, что при Байдене, в скобках Камале Харрис [вице-президент США], Белый дом все равно будет пытаться убрать Россию с геополитической карты мира. Пока что большинство политических сил в стране будут придерживаться именно такого вектора давления», — посетовал американист.

Пока делать выводы о полноценном расколе в рядах демократов рано, подытожил Блохин. Сторонников перечисленных организаций не хватит, чтобы попытаться перетянуть на свою сторону основной электорат Байдена. «Неголубая» Америка продолжает верить в президента, несмотря на неутихающий миграционный кризис.