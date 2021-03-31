Латвия впервые запретила трансляцию российского телеканала

Латвия закрыла доступ к сайту "RT на русском", исполнив таким образом решение нацсовета республики по электронным СМИ.

Латвия закрыла доступ к сайту "RT на русском", исполнив таким образом решение нацсовета республики по электронным СМИ.

Это первый случай, когда провайдеров заставляют не только закрывать трансляцию телеканала, но и блокировать доступ к сайту. Рига объясняет принятое решение "нарушением" экономических санкций Евросоюза.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет принимать ответные меры на подобные действия. Освещая события в России, западные СМИ не будут вовлекаться госорганами своих стран во внутренние дела РФ, отметила она.