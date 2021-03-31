Раненного мытищинским стрелком росгвардейца выписали из больницы

Врачи оказали необходимую помощь сотруднику Росгвардии, получившему ранение при штурме дома в Мытищах, и отпустили его домой.

Врачи оказали необходимую помощь сотруднику Росгвардии, получившему ранение при штурме дома в Мытищах, и отпустили его домой.

Правоохранитель попал в больницу с огнестрельным ранением правой стопы и переломами. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. Врачи оказали первую помощь пострадавшему росгвардейцу, после чего отправили его на амбулаторное лечение.

Перестрелка между мужчиной и правоохранителями в Новых Вешках произошла накануне. Стражи порядка прибыли к жителю Подмосковья в рамках организованной проверки, однако тот отказался впускать полицейских к себе и открыл по ним огонь.