Семилетнего американца обвинили в изнасиловании на День благодарения

Правоохранители проверяют семилетнего мальчика в США на причастность к совершению изнасилования. Обстоятельства и детали инцидента пока не раскрываются.

Правоохранители проверяют семилетнего мальчика в США на причастность к совершению изнасилования. Обстоятельства и детали инцидента пока не раскрываются.

Расследованием резонансного дела занимаются правоохранители из штата Нью-Йорк. По их данным, инцидент с участием семилетнего американца произошел еще в ноябре прошлого года на День благодарения. Пока имя ребенка и обстоятельства случившегося не раскрываются, следователи продолжают собирать материалы для утверждения обвинения и передачи дела в суд.

Адвокат мальчика утверждает, что тот чисто физически не мог совершить половой акт, передает РЕН ТВ. Правозащитники также считают это невозможным и называют дело против ребенка абсурдным.