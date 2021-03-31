10:37 31 Марта 2021Происшествия
Двух человек задержали в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России
Итальянские правоохранители задержали в Риме двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет газета La Repubblica со ссылкой на источник в спецслужбах.
Итальянские правоохранители задержали в Риме двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет газета La Repubblica со ссылкой на источник в спецслужбах.
По информации издания, задержанными оказались итальянский военный и россиянин, якобы работающий в посольстве РФ, которые совершали передачу неких документов в обмен на денежное вознаграждение.
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