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10:37   31 Марта 2021
Происшествия

Двух человек задержали в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России

Двух человек задержали в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России

Итальянские правоохранители задержали в Риме двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет газета La Repubblica со ссылкой на источник в спецслужбах.

По информации издания, задержанными оказались итальянский военный и россиянин, якобы работающий в посольстве РФ, которые совершали передачу неких документов в обмен на денежное вознаграждение.

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