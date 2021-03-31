Двух человек задержали в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России

Итальянские правоохранители задержали в Риме двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет газета La Repubblica со ссылкой на источник в спецслужбах.

Итальянские правоохранители задержали в Риме двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет газета La Repubblica со ссылкой на источник в спецслужбах.

По информации издания, задержанными оказались итальянский военный и россиянин, якобы работающий в посольстве РФ, которые совершали передачу неких документов в обмен на денежное вознаграждение.

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