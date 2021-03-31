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10:37   31 Марта 2021
Технологии

Компания Virgin Galactic продемонстрировала новый космический корабль

Компания Virgin Galactic продемонстрировала новый космический корабль

Космолет SpaceShip III собран и готов к испытательным полетам, говорится в сообщении компании Virgin Galactic.

Представители фирмы, принадлежащей британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, сообщили, что новая модель может чаще совершать полеты и проходить техобслуживание. В ближайшее время предполагается приступить к циклу испытаний. Пробный полет новейшей версии назначен на лето 2021 года, он пройдет в воздушном пространстве над штатом Нью-Мексико. Корабль получил название Imagine, второй был назван Inspire.

Внешние отличия от космолета второй версии отсутствуют. Наиболее заметной разницей является зеркальное покрытие корпуса. В компании заявляют, что данное решение позволит обеспечить дополнительную защиту от перегрева. Следующие испытания космолета Unity ожидаются в мае 2021 года.

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#испытания #Virgin Galactic #SpaceShip III #Inspire #Космолет

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