Закон о президентских сроках одобрен Советом Федерации

Совет Федерации узаконил право президента России Владимира Путина вновь баллотироваться на пост главы государства.

Совет Федерации узаконил право президента России Владимира Путина вновь баллотироваться на пост главы государства.

Авторами законопроекта являются депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

Текст документа был разработан в рамках поправок к Конституции России, за которые граждане страны проголосовали в ходе всенародного референдума. Кроме того, в законе отразили дополнительные требования к кандидатам на высший пост страны.