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10:36   31 Марта 2021
Политика

Закон о президентских сроках одобрен Советом Федерации

Закон о президентских сроках одобрен Советом Федерации

Совет Федерации узаконил право президента России Владимира Путина вновь баллотироваться на пост главы государства.

Авторами законопроекта являются депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

Текст документа был разработан в рамках поправок к Конституции России, за которые граждане страны проголосовали в ходе всенародного референдума. Кроме того, в законе отразили дополнительные требования к кандидатам на высший пост страны.

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