В России устаревшие гаубицы планируют оснастить новым оборудованием

В России планируют модернизировать артиллерийские комплексы и системы. Речь идет о буксируемых орудиях, где вручную нужно вводить данные для стрельбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВНИИ «Сигнал».

В России планируют модернизировать артиллерийские комплексы и системы. Речь идет о буксируемых орудиях, где вручную нужно вводить данные для стрельбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВНИИ «Сигнал».

Наведение на цель и непосредственно огонь также происходит в ручном режиме. Современные боевые действия требуют все более высокой степени автоматизации средств поражения в рамках единой разведывательно-ударной системы, подчеркнули в компании.

Специалисты ВНИИ «Сигнал» провели ряд научных изысканий, в рамках которых были исследованы возможности автоматизации ствольной буксируемой артиллерии, чтобы увеличить ее эффективность.

«Принципиальная возможность такой модернизации подтверждена. Разработку комплекта автоматизации и приводов для буксируемых орудий планируем провести в ближайшие годы», —рассказали в пресс-службе предприятия.

Для автоматического наведения буксируемых орудий могут использоваться электроприводы поворотного перемещения, которые были отработаны при создании новой бронетехники и не препятствуют управлению в ручном режиме (при необходимости). В результате появится возможность интегрировать гаубицы в единую систему управления тактического звена.

Накануне легкий военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил второй тестовый полет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).