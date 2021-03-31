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10:25   31 Марта 2021
Политика

Беспорядки в Мьянме не повлияли на работу российских дипломатов

Беспорядки в Мьянме не повлияли на работу российских дипломатов

Российские дипломаты продолжают работать в Мьянме, несмотря на протесты в страны, отметили в посольстве РФ.

Ранее Госдепартамент США потребовал, чтобы представители американского внешнеполитического ведомства покинули Мьянму из-за ситуации с беспорядками. Также Вашингтон предостерег жителей Соединенных Штатов от поездок в эту страну.

Недавно в результате столкновений между участниками антиправительственных протестов и силовиков в нескольких городах Мьянмы погибли более 50 человек.

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#россия #дипломаты #мьянма

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