Умер основатель знаменитого грузинского ансамбля "Рустави"

Основатель ансамбля "Рустави" Анзор Эркомаишвили скончался на 82-м году жизни в результате осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщили на странице коллектива в Facebook.

Основатель ансамбля "Рустави" Анзор Эркомаишвили скончался на 82-м году жизни в результате осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщили на странице коллектива в Facebook.

Артиста в тяжелом состоянии доставили в Университетскую клинику Тбилиси и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но врачи не смогли спасти его жизнь. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Анзор Эркомаишвили основал легендарный ансамбль народной песни и танца Грузии "Рустави". Он занимался исследованием народного творчества, а в 2008 году стал депутатом парламента Грузии от партии "Единое национальное движение". Спустя год артист оставил парламентскую деятельность и возглавил Национальный центр фольклора.