Sohu: маневры российских подлодок в Арктике доказали военное превосходство РФ

Китайские журналисты восхитились военной мощью России в Арктике после того, как три огромные атомные подлодки одновременно всплыли из-подо льда.

Китайские аналитики из издания Sohu восхитились мужеством российских военных, признав высокий потенциал РФ в области ядерного сдерживания в Арктике. Внимание зарубежного СМИ привлекли кадры, опубликованные Минобороны РФ, на которых три атомные подводные лодки синхронно всплыли на расстоянии менее 100 метров друг от друга, пробив толщу льда.

В российском ведомстве сообщили, что совершили эксперимент в рамках экспедиции «Умка-2021» в крайне суровых погодных условиях. В 30-градусный мороз порывы ветра достигали 32 метров в секунду, а кораблям при всплытии пришлось проломить лед толщиной около полутора метров. Столь опасный маневр уникален для мировой истории, заявляют китайцы.

«Одновременное всплытие огромных атомных подводных лодок в арктическом регионе на расстоянии менее ста метров друг от друга является крайне опасным маневром и демонстрирует высокую психологическую стойкость и уровень технической и боевой подготовки российских военных», — отмечает издание.

Китайские эксперты заметили, что на поверхность поднялись две атомные подлодки класса «Дельта IV», которые составляют основную часть вооружения ВМФ, а также «Князь Владимир» — подводный ракетоносец проекта 955А «Борей-А», пополнивший арсенал военных около года назад.

«По предварительным данным, три атомные подводные лодки способны запустить до 48 ядерных ракет, каждая из которых может нести несколько ядерных боеголовок. Это означает, что такой ядерный удар будет сокрушительным для любой страны», — объяснили журналисты.

В Китае считают, что такой маневр служит предупреждением НАТО и США, которые в последние годы стремятся занять главенствующие позиции в Арктике и подавить Россию. Помимо размещения в регионе бомбардировщиков, американцы вскоре планируют отправить на Аляску войска для совместных учений с индийской армией, главная цель которых адаптировать военных к экстремальным минусовым температурам.

Журналисты убеждены, Соединенным Штатам нет смысла устраивать гонку вооружений в арктических льдах, поскольку им не по силам справиться с «асимметричным ударным оружием», которым располагает Российская Федерация.