Следователи завершили расследование дела Арашуковых

СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Рауля Арашукова и его сына Рауфа Арашукова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Рауля Арашукова и его сына Рауфа Арашукова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Экс-советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова и его сына, бывшего члена Совета Федерации от КЧР Рауфа Арашукова обвинили в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд рублей, растрате 747 млн рублей и выплате заработной платы родственникам, добавила Петренко.

Также Арашуковым предъявили обвинения в организации убийства представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году. Все материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.