Американские власти эвакуируют дипломатов из Мьянмы

Власти США заявили, что эвакуируют американских дипломатов и других госслужащих вместе с их семьями из Мьянмы из-за напряженной ситуации в стране.

Власти США заявили, что эвакуируют американских дипломатов и других госслужащих вместе с их семьями из Мьянмы из-за напряженной ситуации в стране.

Накануне в городе Янгон в Мьянме обстреляли здание американского культурного центра. В результате никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Вооруженные силы Мьянмы арестовали президента Вин Мьина и госсоветника Аун Сан Су Чжи и ввели в стране на год чрезвычайное положение. В связи с этим США ввели санкции в отношении десяти физических и трех юридических лиц.