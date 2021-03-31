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9:38   31 Марта 2021
Политика

Американские власти эвакуируют дипломатов из Мьянмы

Американские власти эвакуируют дипломатов из Мьянмы

Власти США заявили, что эвакуируют американских дипломатов и других госслужащих вместе с их семьями из Мьянмы из-за напряженной ситуации в стране.

Накануне в городе Янгон в Мьянме обстреляли здание американского культурного центра. В результате никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Вооруженные силы Мьянмы арестовали президента Вин Мьина и госсоветника Аун Сан Су Чжи и ввели в стране на год чрезвычайное положение. В связи с этим США ввели санкции в отношении десяти физических и трех юридических лиц.

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#сша #дипломаты #мьянма

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