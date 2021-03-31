9:33 31 Марта 2021Происшествия
Сотрудников администрации Сургута эвакуировали из здания
Администрацию Сургута эвакуируют после сообщения о "минировании", заявил глава города Андрей Филатов. Всех сотрудников выводят из здания согласно регламенту.
Администрацию Сургута эвакуируют после сообщения о "минировании", заявил глава города Андрей Филатов. Всех сотрудников выводят из здания согласно регламенту.
Экстренные службы уже работают на месте. Здание обследуют правоохранители и кинологи с собаками. Пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу пока никак не комментирует информацию о якобы заминированной администрации.
Жителя Владивостока приговорили к трем годам и двум месяцам колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании вуза в областной столице, сообщал сайт 360tv.ru. В момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.