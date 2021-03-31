США заподозрили КНДР в возобновлении переработки плутония на ядерном объекте

Эксперты из США подозревают, что КНДР возобновила или готова возобновить работу по переработке плутония на ядерном объекте в Йонбене.

Эксперты из США подозревают, что КНДР возобновила или готова возобновить работу по переработке плутония на ядерном объекте в Йонбене.

В докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований говорится, что подобный вывод был сделан на основании полученных спутниковых снимков. На них видно поднимающийся над одним из зданий на ядерном полигоне "пар или дым".

По мнению экспертов, это доказывает, что объект функционирует и отапливается. Специалисты считают, что это может означать "начало или подготовку новой кампании по переработке" плутония.

Американские исследователи подчеркнули, что в последние несколько недель на связанной с ядерным объектом теплоэлектростанции также была выявлена активность. В США опасаются, что работы на ядерном объекте наряду с недавними ракетными испытаниями могут быть очередным этапом кампании КНДР по эскалации напряженности.