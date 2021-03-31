Всемирный банк обнародовал данные о крупнейших должниках России

Всемирный банк (ВБ) впервые представил информацию об иностранных государствах, которые являются должниками Российской Федерации.

Всемирный банк (ВБ) впервые представил информацию об иностранных государствах, которые являются должниками Российской Федерации.

Данные приводятся на конец 2019 года. Сообщается, что на этот период крупнейшим должником России была Республика Беларусь. Государство задолжало РФ 8,1 миллиарда долларов, передает организация.

Следом за Белоруссией в списке банка оказались Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам, Йемен и Индия. Эти страны задолжали Москве к окончанию 2019 года более 1 миллиарда долларов каждая.