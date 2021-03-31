Здание мэрии Новосибирска эвакуируют из-за сообщения о "минировании"

Сотрудники мэрии Новосибирска были вынуждены эвакуироваться из-за электронного письма с угрозами "минирования", сообщается в Telegram-канале учреждения.

Сотрудники мэрии Новосибирска были вынуждены эвакуироваться из-за электронного письма с угрозами "минирования", сообщается в Telegram-канале учреждения.

Правоохранители организовали проверку после поступления сообщений с угрозами взрыва. Кроме того, анонимы прислали на электронную почту письмо о "минировании" станции метро "Октябрьская". Возле подземки дежурят стражи порядка, однако осмотр территории пока не производят.

Сообщения о "минировании" в разных городах начали приходить с конца 2019 года. Волна угроз затронула школы, больницы, суды, торговые центры и станции метро. Во всех случаях сообщения оказались ложными. Сотрудники ФСБ установили, что рассылка производилась через иностранные сервисы для массовой отправки писем.