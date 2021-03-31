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9:12   31 Марта 2021
Политика

Небензя не смог выступить на встрече с Байденом из-за занятости на других мероприятиях

Небензя не смог выступить на встрече с Байденом из-за занятости на других мероприятиях

Постпред РФ при ООН Василий Небензя участвовал в других мероприятиях и не смог встретиться с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил его заместитель Дмитрий Полянский.

Дипломат объяснил отсутствие постоянного представителя. Зампостпреда Анна Евстигнеева выступила на встрече Байдена с членами СБ ООН. Полянский призвал не преуменьшать ее статус и значимость.

"Она имеет ранг посла и очень уважаемый представитель нашей страны", — добавил зампостпреда о Евстигнеевой на брифинге во вторник.

Белый дом выслал приглашение за очень короткий срок, а у Небензи уже были запланированы встречи, резюмировал Полянский.

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