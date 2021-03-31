Сенатор Башкин предложил меры по сокращению популяции бездомных животных

Россиян могут начать штрафовать за оставление домашних питомцев на улице. С таким предложением выступил сенатор Александр Башкин.

Россиян могут начать штрафовать за оставление домашних питомцев на улице. С таким предложением выступил сенатор Александр Башкин.

Политик предложил ввести обязательную регистрацию животных и их чипирование. Меры направлены на предотвращение роста популяции бездомных питомцев и, как следствие, несчастных случаев с их участием. Закон позволит приучить людей к ответственности за того, кого они приручили. Кроме того, шаги в этом направлении сократят затраты на отлов, стерилизацию и содержание животных в приютах.

"Необходимо вводить обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование..., а также серьезные штрафы для таких горе-хозяев", — отметил Башкин в интервью РИА Новости.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Инициатором выступило заксобрание Челябинской области.