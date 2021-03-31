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8:52   31 Марта 2021
Общество

Сенатор Башкин предложил меры по сокращению популяции бездомных животных

Сенатор Башкин предложил меры по сокращению популяции бездомных животных

Россиян могут начать штрафовать за оставление домашних питомцев на улице. С таким предложением выступил сенатор Александр Башкин.

Политик предложил ввести обязательную регистрацию животных и их чипирование. Меры направлены на предотвращение роста популяции бездомных питомцев и, как следствие, несчастных случаев с их участием. Закон позволит приучить людей к ответственности за того, кого они приручили. Кроме того, шаги в этом направлении сократят затраты на отлов, стерилизацию и содержание животных в приютах.

"Необходимо вводить обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование..., а также серьезные штрафы для таких горе-хозяев", — отметил Башкин в интервью РИА Новости.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Инициатором выступило заксобрание Челябинской области.

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#законопроект #бездомные животные #Александр Башкин

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