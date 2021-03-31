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8:25   31 Марта 2021
Общество

Водителям РФ раскрыли способы легального тюнинга автомобиля

Водителям РФ раскрыли способы легального тюнинга автомобиля

Некоторые элементы тюнинга авто нельзя зарегистрировать. Например, замену ламп фар на цветные или размещение светодиодов под корпусом, сообщил автоэксперт Дмитрий Славнов.

Незарегистрированный тюнинг специалисты считают неисправностью. По словам Славнова, даже замена белолунных огней на красные лампочки могут привести к лишению прав.

"У нас существует статья 12.5 "Внесение изменений в конструкцию автомобиля без сертификации". <…> Вы подаете документы в МАДИ на внесение изменений в конструкцию автомобилей, проходите там сертификацию", — добавил эксперт.

Кроме того, для регистрации изменения нужно подтвердить безопасность тюнинга в сертифицированных автосалонах. Часто сотрудники ГИБДД определяют тюнинг визуально. Ни один из его элементов не является опасным, если создан в официальных автосервисах, резюмировал специалист.

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#россия #автомобиль #тюнинг

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