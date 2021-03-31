Водителям РФ раскрыли способы легального тюнинга автомобиля

Некоторые элементы тюнинга авто нельзя зарегистрировать. Например, замену ламп фар на цветные или размещение светодиодов под корпусом, сообщил автоэксперт Дмитрий Славнов.

Некоторые элементы тюнинга авто нельзя зарегистрировать. Например, замену ламп фар на цветные или размещение светодиодов под корпусом, сообщил автоэксперт Дмитрий Славнов.

Незарегистрированный тюнинг специалисты считают неисправностью. По словам Славнова, даже замена белолунных огней на красные лампочки могут привести к лишению прав.

"У нас существует статья 12.5 "Внесение изменений в конструкцию автомобиля без сертификации". <…> Вы подаете документы в МАДИ на внесение изменений в конструкцию автомобилей, проходите там сертификацию", — добавил эксперт.

Кроме того, для регистрации изменения нужно подтвердить безопасность тюнинга в сертифицированных автосалонах. Часто сотрудники ГИБДД определяют тюнинг визуально. Ни один из его элементов не является опасным, если создан в официальных автосервисах, резюмировал специалист.