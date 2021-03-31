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7:28   31 Марта 2021
Общество

Возможность закупки "Спутника V" начали обсуждать в Швеции

Возможность закупки "Спутника V" начали обсуждать в Швеции

Депутат парламента (риксдага) Швеции Матс Нордберг направил министру иностранных дел страны Анн Линде запрос о возможности использования вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Швеция до сих пор испытывает нехватку препаратов от коронавирусной инфекции, обратил внимание автор документа. Он поинтересовался, следует ли Стокгольму добиваться закупки вакцин из России и Китая, передает RT.

"Считает ли министр, что... Швеция должна, действуя в прямом контакте с Россией и/или Китаем, добиваться того, чтобы после или официального одобрения вакцины, или ее одобрения для экстренного применения, она получила доступ к дополнительным прививкам от COVID-19 из этих двух стран?" — говорится в обращении.

Более 50 стран уже зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". Эффективность отечественного препарата составляет 91,6%.

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#швеция #закупка #Спутник V

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