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7:12   31 Марта 2021
Общество

Первую вакцину против COVID-19 для животных зарегистрировали в России

Первую вакцину против COVID-19 для животных зарегистрировали в России

Препарат против коронавируса нового типа для животных разработали и зарегистрировали в РФ. Об этом сообщил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков.

Вакцина получила название "Карнивак-Ков". Она является первым в мире препаратом, предназначенным для животных. "Карнивак-Ков" разработана подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральным центром охраны здоровья животных", сообщает ТАСС.

Массовое производство вакцины может быть запущено уже в апреле. В клинических испытаниях препарата были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные

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#животные #вакцина #коронавирус

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