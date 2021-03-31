Первую вакцину против COVID-19 для животных зарегистрировали в России

Препарат против коронавируса нового типа для животных разработали и зарегистрировали в РФ. Об этом сообщил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков.

Препарат против коронавируса нового типа для животных разработали и зарегистрировали в РФ. Об этом сообщил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков.

Вакцина получила название "Карнивак-Ков". Она является первым в мире препаратом, предназначенным для животных. "Карнивак-Ков" разработана подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральным центром охраны здоровья животных", сообщает ТАСС.

Массовое производство вакцины может быть запущено уже в апреле. В клинических испытаниях препарата были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные