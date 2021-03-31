Гидрометцентр оценил взаимосвязь между погодой и распространением COVID-19

Группа ученых, сформированная ВМО, не нашла связи между погодой и темпами развития COVID-19. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Группа ученых, сформированная ВМО, не нашла связи между погодой и темпами развития COVID-19. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Всемирная метеорологическая организация сформировала группу исследователей, в составе которой были физики, врачи, климатологи и физиологи. Больше полугода они искали взаимосвязь между погодой и темпами распространения коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

"В течение более полугода эта группа работала и вывод такой, что значимых связей между погодными характеристиками и активностью распространения COVID-19 не обнаружено", — сообщил Вильфанд.

Распространение коронавирусной инфекции не зависит от сезона и погодных условий, дополнил метеоролог. Некоторые ученые уже предполагали, что на темпы заболеваемости может влиять понижение температуры ниже нуля градусов.