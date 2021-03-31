Участник Уотергейтского скандала Гордон Лидди умер на 91-м году жизни

Бывший сотрудник ФБР США Гордон Лидди умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Бывший сотрудник ФБР США Гордон Лидди умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Сын юриста Томас Лидди рассказал, что его отец скончался в доме своей дочери в штате Вирджиния. Причину смерти он не назвал, однако в интервью заявил, что она не связана с COVID-19.

Гордон Лидди являлся одной из ключевых фигур Уотергейтского скандала, который завершился отставкой 37-го президента США Ричарда Никсона. Лидди в 1972 году помог составить план по взлому штаб-квартиры кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна. За четыре месяца до выборов его и четверых иммигрантов Кубы задержала полиция.

Лидди был приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере 40 тыс. долларов. Однако в заключении он провел всего 4,5 года. Джимми Картер, 39-й президент США, освободил его "в интересах справедливости и равноправия".