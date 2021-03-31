Вильфанд назвал последние места сезона для катания на горных лыжах в РФ

Горнолыжный сезон близится к завершению на курортах Северного Кавказа. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил места, где еще можно найти снежные склоны.

Горнолыжный сезон близится к завершению на курортах Северного Кавказа. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил места, где еще можно найти снежные склоны.

На Красной поляне снега нет уже на высоте 600 метров. В этом районе еще есть заснеженные склоны, но найти их трудно. Через пару дней таких не будет совсем, предупредил Вильфанд в разговоре с РИА Новости.

"Потихоньку надо завершать сезон горнолыжных катаний", – прокомментировал метеоролог.

На метеорологической станции Гуниб в Дагестане тоже нет снежного покрова. Но его можно найти рядом с Сулаком и на Рокском перевале. На Чегете отмечается около 1,5 метра снега, а в Тебере — меньше сантиметра, в Домбае 74 сантиметра, в Терсколе около 90 сантиметров, а в Архыззе толщина снежного покрова едва достигает пяти сантиметров, отметил Вильфанд.