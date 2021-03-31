Вильфанд рассказал о весенних заморозках в европейской части России

Температура воздуха ночью в выходные в Европейской России опустится ниже нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха ночью в выходные в Европейской России опустится ниже нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В пятницу ожидаются осадки, температура в ночью 2 апреля ожидается в диапазоне от нуля до плюс пяти градусов, а в ночь на субботу — от минус трех до плюс двух градусов. 4 апреля будут преобладать отрицательные температуры от нуля до минус пяти градусов, рассказал синоптик.

Дождь и мокрый снег ожидается 2 апреля. Облачно с прояснениями и небольшие осадки в виде мокрого снега — 3 апреля. уточнил, что такая погода будет характерна для центра Европейской части России, уточнил Вильфанд.