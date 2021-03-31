Российским дачникам запретят сжигать мусор на участке

Российские дачники рискуют получить штраф, если будут сжигать мусор на участке. Новые правила вступят в силу уже в 2021 году.

Российские дачники рискуют получить штраф, если будут сжигать мусор на участке. Новые правила вступят в силу уже в 2021 году.

С этого года категорически запрещается сжигать мусор на дачном участке. Владельцам разрешат разводить костер для пикника при условии, что он будет находиться не рядом с домом. Оптимальное расстояние не менее пяти метров, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Для сжигания остатков травы, сучков нужно иметь отдельное место, например, бочку. За нарушение правил владельцам участков будет грозить штраф в размере 5 тысяч рублей. Дачную амнистию продлили до 2026 года, напомнил Никита Чаплин.