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4:30   31 Марта 2021
Экономика

Российским дачникам запретят сжигать мусор на участке

Российским дачникам запретят сжигать мусор на участке

Российские дачники рискуют получить штраф, если будут сжигать мусор на участке. Новые правила вступят в силу уже в 2021 году.

С этого года категорически запрещается сжигать мусор на дачном участке. Владельцам разрешат разводить костер для пикника при условии, что он будет находиться не рядом с домом. Оптимальное расстояние не менее пяти метров, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Для сжигания остатков травы, сучков нужно иметь отдельное место, например, бочку. За нарушение правил владельцам участков будет грозить штраф в размере 5 тысяч рублей. Дачную амнистию продлили до 2026 года, напомнил Никита Чаплин.

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#штраф #дача #пикник

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