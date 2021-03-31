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3:49   31 Марта 2021
Общество

Собака Байдена продолжает атаковать людей на территории Белого дома

Собака Байдена продолжает атаковать людей на территории Белого дома

Овчарка президента США Джозефа Байдена по кличке Мейджор второй раз напала на человека. Об этом сообщил телеканал CNN.

Происшествие случилось на лужайке Белого дома. Пес набросился на сотрудника Службы национальных парков. Медицинская служба президентской резиденции оказала ему первую помощь. Серьезных повреждений в ходе нападения получено не было.

У главы государства и его супруги Джилл две собаки — Чемп и Мейджор. В начале марта произошел похожий инцидент. Тогда все тот же Мейджор напал на охранника Белого дома. В тот раз все также обошлось После этого случая овчарок отправили в семейный особняк в Делавэре, однако позже снова вернули в резиденцию президента.

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