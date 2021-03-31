Группа американских организаций попросила Байдена начать переговоры с РФ

Лидеры стран, в руках которых находится 90% ядерных боеголовок мира, должны приступить к конструктивному диалогу. Такое совместное заявление сделали 27 организаций.

Лидеры стран, в руках которых находится 90% ядерных боеголовок мира, должны приступить к конструктивному диалогу. Такое совместное заявление сделали 27 организаций.

Авторы раскритиковали оскорбительные слова главы США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. Компании выступили за "дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир", передает ТАСС.

"Чего хотят люди, так это более безопасного мира с международным сотрудничеством, которое позволит всем нам быстрее оправиться от прошлогодней катастрофы в сфере здравоохранения и экономики. Мы не можем переносить бряцание оружием (времен — Прим. ред.) холодной войны, не говоря уже о балансировании на грани ядерной войны", — говорится в обращении.

Байдена призвали выполнить данное во время избирательной кампании обещание и поставить дипломатию в центре внешней политики США. Американцы не заинтересованы в войне и гонке вооружений.