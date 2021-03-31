Женщина из Греции умерла спустя полчаса после прививки AstraZeneca

Жительница Греции умерла вскоре после введения прививки AstraZeneca. Женщине было 65 лет, она потеряла сознание на выходе из прививочного пункта.

Жительница Греции умерла вскоре после введения прививки AstraZeneca. Женщине было 65 лет, она потеряла сознание на выходе из прививочного пункта.

После укола женщина оставалась под присмотром врачей четверть часа, а затем покинула медицинский центр. Однако через несколько минут ее обнаружили в полубессознательном состоянии возле лечебного учреждения. Медики снова доставили пострадавшую в больницу, но ничем не смогли ей помочь.

Врачи склонны исключить вакцину как причину внезапной смерти женщины. По их словам, такие возможные побочные эффекты AstraZeneca, как тромбоз, не могут проявиться настолько быстро, сообщает "Прото тема".

Вакцину AstraZeneca в данный момент используют в 46 странах мира, в трех странах ее планировали использовать, но пока воздержались, а 24 страны приостановили вакцинацию этим препаратом из-за случаев серьезных побочных эффектов.