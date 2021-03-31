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1:40   31 Марта 2021
Общество

Каждый десятый чиновник попал под сокращение в госаппарате РФ

Каждый десятый чиновник попал под сокращение в госаппарате РФ

Членов госаппарата в России к 1 апреля станет на 10% меньше, также урежут 66 структурных подразделений, заявил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Григоренко подчеркнул, что такая мера стала самым масштабным сокращением за последние годы. Места в госаппарате лишились 33 заместителя руководителей федеральных ведомств.

"Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы", — отметил руководитель ведомства

Большое количество начальников увеличивало административные издержки и снижало оперативность, заявил глава аппарата. Он подчеркнул, что до нынешнего года долгое время состав государственной власти практически не подвергался изменениям.

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#сокращение #госаппарат #Дмитрий Григоренко

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