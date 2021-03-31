Кабмин ФРГ рассказал о проверке российской вакцины "Спутник V"

Российский препарат против коронавируса находится на стадии стандартной проверки в европейском лекарственном агентстве (ЕМА), констатировали лидеры РФ, ФРГ и Франции.

Российский препарат против коронавируса находится на стадии стандартной проверки в европейском лекарственном агентстве (ЕМА), констатировали лидеры РФ, ФРГ и Франции.

Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции обсудили объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса. Путин затронул тему перспективы регистрации "Спутника V" в Евросоюзе, передает РИА Новости.

Политики также обсуждали возможность поставки и совместное производство российской вакцины в ЕС. По итогу переговоров в кабмине ФРГ сообщили, что оценка потенциального сотрудничества в сфере препаратов против COVID-19 проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам.