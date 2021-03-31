Диетолог Гинзбург перечислил продукты, богатые витамином D

Витамин D, содержащийся в форели, лососе, молоке, твороге, сыре, помогает избежать проблем с крепостью костей. Об этом рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Витамин D, содержащийся в форели, лососе, молоке, твороге, сыре, помогает избежать проблем с крепостью костей. Об этом рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Большое количество кальция и витамина D в организме — это большой плюс, так как со временем он выводится из организма. Недостаток кальция может привести к остеопорозу, из-за него кости подвержены травмам, и даже незначительное падение может привести к серьезному перелому, передает «Звезда».

Большое количество кальция содержится в молочных и кисломолочных продуктах. Тем же, у кого непереносимость лактозы, Гинцбург предлагает включить в рацион рыбу, рыбные консервы и некоторые овощи, например капусту.