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1:19   31 Марта 2021
Общество

Диетолог Гинзбург перечислил продукты, богатые витамином D

Диетолог Гинзбург перечислил продукты, богатые витамином D

Витамин D, содержащийся в форели, лососе, молоке, твороге, сыре, помогает избежать проблем с крепостью костей. Об этом рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Большое количество кальция и витамина D в организме — это большой плюс, так как со временем он выводится из организма. Недостаток кальция может привести к остеопорозу, из-за него кости подвержены травмам, и даже незначительное падение может привести к серьезному перелому, передает «Звезда».

Большое количество кальция содержится в молочных и кисломолочных продуктах. Тем же, у кого непереносимость лактозы, Гинцбург предлагает включить в рацион рыбу, рыбные консервы и некоторые овощи, например капусту.

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#рыба #витамин d #кальций

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