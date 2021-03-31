Порошенко стал участником потасовки во время заседания Верховной рады

Бывший президент Украины Петр Порошенко и депутаты из партии "Евросолидарность" повздорили с коллегами из фракции "Слуга народа" во время заседания Верховной рады.

Бывший президент Украины Петр Порошенко и депутаты из партии "Евросолидарность" повздорили с коллегами из фракции "Слуга народа" во время заседания Верховной рады.

Потасовка произошла во время речи соратницы Порошенко Ирины Геращенко, когда бывший президент попытался пройти к трибуне, но дорогу ему преградили "слуги народа". Спикер Рады Дмитрий Разумков пытался успокоить парламентариев и призвать их к порядку, передает РЕН ТВ.

Геращенко после конфликта обратила внимание на "деградацию парламента". Она также указала на одного из депутатов, который пришел на заседание в нетрезвом виде. Имя нарушителя она не назвала, ограничившись лишь первой буквой фамилии и рядом, в котором он сидит.