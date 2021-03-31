Власти Москвы обязали коммунальные службы усиленно готовиться к непогоде

Московские коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий, прогнозируемых на конец марта. Об этом заявил заммэра города Петр Бирюков.

Московские коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий, прогнозируемых на конец марта. Об этом заявил заммэра города Петр Бирюков.

Синоптики обещают до вечера 31 марта сильный дождь и порывистый ветер до 17 метров в секунду. Кроме того, к концу дня может выпасть до половины месячной нормы осадков — 18 мм. Из-за непогоды большое внимание обращено на социально значимые объекты Москвы, которые обеспечивают жизнедеятельность города и его топливно-энергетические потребности.

"На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания", — отметил Бирюков.

На местах, где существует угроза скоплений воды, дежурят специалисты и техника ГУП "Мосводосток", говорится в сообщении городского хозяйства столицы в Telegram-канале. Также профессионалы контролируют уровень воды в Москве-реке.