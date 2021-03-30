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23:46   30 Марта 2021
Общество

Норкин вспомнил анекдот Путина про кортик и "взорвал" зал "Места встречи"

Норкин вспомнил анекдот Путина про кортик и "взорвал" зал "Места встречи"

Российский телеведущий Андрей Норкин рассказал новый вариант советского анекдота во время эфира телепрограммы "Место встречи" на канале НТВ.

Шутку про кортик и часы когда-то озвучивал президент России Владимир Путин. Сейчас в Сети появилась картинка с российским лидером и министром обороны Сергеем Шойгу, где юмористический рассказ переделан под современный лад.

В анекдоте рассказывается о сыне офицера в отставке, который решил обменять во дворе отцовский кортик на часы. Мужчина провел с ребенком воспитательную беседу и рассказал о последствиях необдуманного обмена. Он объяснил, что при нападении бандитов на семью, он сможет лишь сообщить им местное время.

"А ты выйдешь к ним навстречу и скажешь: добрый вечер, 12:30 по московскому времени", — вспомнил ведущий анекдот Путина.

Норкин рассказал, что недавно ситуацию из анекдота представили на фотографии, где Путин ведет разговор о "кортике" с Шойгу. На вопрос президента: "Который час?" министр обороны заявляет, что не знает, но у него есть кортик. Шутка взорвала зал.

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#путин #шойгу #норкин

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