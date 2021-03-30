Норкин вспомнил анекдот Путина про кортик и "взорвал" зал "Места встречи"

Российский телеведущий Андрей Норкин рассказал новый вариант советского анекдота во время эфира телепрограммы "Место встречи" на канале НТВ.

Российский телеведущий Андрей Норкин рассказал новый вариант советского анекдота во время эфира телепрограммы "Место встречи" на канале НТВ.

Шутку про кортик и часы когда-то озвучивал президент России Владимир Путин. Сейчас в Сети появилась картинка с российским лидером и министром обороны Сергеем Шойгу, где юмористический рассказ переделан под современный лад.

В анекдоте рассказывается о сыне офицера в отставке, который решил обменять во дворе отцовский кортик на часы. Мужчина провел с ребенком воспитательную беседу и рассказал о последствиях необдуманного обмена. Он объяснил, что при нападении бандитов на семью, он сможет лишь сообщить им местное время.

"А ты выйдешь к ним навстречу и скажешь: добрый вечер, 12:30 по московскому времени", — вспомнил ведущий анекдот Путина.

Норкин рассказал, что недавно ситуацию из анекдота представили на фотографии, где Путин ведет разговор о "кортике" с Шойгу. На вопрос президента: "Который час?" министр обороны заявляет, что не знает, но у него есть кортик. Шутка взорвала зал.