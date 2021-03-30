Бундестаг предложил заменить вакцину AstraZeneca на "Спутник V"

Российская вакцина от COVID-19 может стать отличной альтернативой AstraZeneca после "опасных колебаний". Об этом заявил член комитета бундестага ФРГ по здравоохранению Робби Шлунд.

Российская вакцина от COVID-19 может стать отличной альтернативой AstraZeneca после "опасных колебаний". Об этом заявил член комитета бундестага ФРГ по здравоохранению Робби Шлунд.

Берлин мог бы избежать локдауна и иметь лучшую эпидемиологическую обстановку, если бы прислушался к специалистам "Альтернативы для Германии", передает РИА Новости. Шлунд уже долгое время выступает за тестирование и использование "Спутника V".

"Все больше федеральных земель поддерживают "Спутник V", некоторые даже не хотят больше ждать одобрения EMA, выступают за предварительный заказ", — отметил политик.

Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в ряде стран из-за случаев образования тромбозов у привитых граждан. Впоследствии EMA порекомендовало продолжить использование вакцины, некоторые государства последовали этому совету.