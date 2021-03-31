Сатановского восхитил моментальный и болезненный ответ Китая на западные санкции

Китай стремительно и жестко отреагировал на американские и европейские санкции, введенные против него под предлогом защиты прав уйгуров, но на самом деле с единственной целью – придавить Пекин. Да так ответил, как Россия пока, к сожалению, не может.

Китай стремительно и жестко отреагировал на американские и европейские санкции, введенные против него под предлогом защиты прав уйгуров, но на самом деле с единственной целью – придавить Пекин. Да так ответил, как Россия пока, к сожалению, не может.

Об этом в своем блоге рассуждает российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, который отмечает, что в нынешней фазе китайско-американской холодной войны произошел интересный и весьма показательный инцидент.

Соединенные Штаты Америки, а вслед за ними и Европа, выступили в защиту якобы притесняемого в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе мусульманского меньшинства – уйгуров. Американцы и европейцы решили, что китайские власти не имеют права оказывать давление на исламистских сепаратистов и террористов, от рук которых гибнут люди. В связи с этим были введены санкции, а также поднят шум в правозащитных организациях с требованием к промышленным предприятиям бойкотировать товары, произведенные в СУАР, и в первую очередь хлопок.

«При этом на уйгуров всем, естественно, плевать. Задача — придавить Китай. А будут в качестве очередного повода для этого использованы, как сейчас, уйгуры, или, как недавно, права жителей Гонконга или, как уже давно, тибетцы — не суть», — отмечает Сатановский.

Это, по словам политолога, понятная и привычная схема, которую в свое время применяли еще против Советского Союза, сейчас вовсю применяют против России. Но заслуживает интереса реакция Китая, который никогда не проглатывает незаслуженные оскорбления.

И в этот раз реакция Китая была мгновенной. При чем она не ограничилась жесткими официальными заявлениями. Сначала были введены ответные персональные санкции против ряда западных организаций и конкретных персонажей, что уже привело Запад в бешенство. Но затем последовал по-настоящему серьезный удар – в ответ на объявленный западными корпорациями бойкот синцзяньскому хлопку Китай объявил бойкот западной продукции, то есть полностью закрыл для западных компаний свой гигантский рынок.

А ведь Китай, напоминает Сатановский, это уже давно не нищая страна, это без пяти минут сверхдержава, населенная потребителями с деньгами.

«Причем продукцию всех этих (западных) брендов не просто прекратили покупать или стали сжигать. С их магазинами разрывают договора аренды — ищите место где хотите… Да что, договора! Их больше нет ни на каких китайских поисковиках. Искать их бесполезно, там зеро. Пустое место. Вакуум, хотя и информационный. Пожалуй, он страшней всего», — пишет политолог.

И это все произошло практически мгновенно – менее чем за сутки Запад получил очень чувствительный удар и всем сразу стало ясно, кто и сколько потерял.

Именно так, отмечает эксперт, и следует учить напыщенных дураков, стремящихся исполнить любую команду Госдепартамента США. Но этот урок Запад получил от китайцев, и в связи с этим возник вопрос – способна ли Россия на что-то подобное?

В поиске ответа, Сатановский, по его словам, провел у себя на странице опрос, поинтересовавшись у подписчиков – стоит ли ждать от российских властей подобной реакции на введенные против РФ санкции, и введенные, кстати говоря, теми же самыми странами.

«Как выяснилось, больше трети из опрошенной аудитории ее ( ответной реакции) бы ждали. Треть — не ждала. Чуть меньше трети полагают, что мы с китайцами принципиально разные, так что вопрос сам по себе в такой постановке, как задан, некорректен, — приводит политолог результаты опроса. — И ведь правы-то все одновременно!».

Действительно, хочется ответить Западу так же, как это сделал Китай, хотя россияне и китайцы очень разные. И, к сожалению, Россия этого не сделает, так как у нее за плечами печальный опыт развала Советского Союза, когда последний генсек СССР Михаил Горбачев похоронил все советские достижения, а первый президент РФ Борис Ельцин похоронил и саму великую державу. И не нашлось во всем огромном Союзе своего Дэн Сяопина – у власти оказалось поколение алчных и глуповатых болтунов, воров, бандитов и редких ослов.

Мораль, по словам Сатановского, заключается в том, что невозможно, отказываясь от защиты своих интересов, добиться у чужаков уважения или сочувствия. Страна, идущая по этому пути, может только «огребать» от тех, кто еще вчера боялся ее до икоты. Вот и получается, что Россия, в сравнении с китайцами, «страна непуганых идиотов», так как не отвечает на санкции, а ждет неизвестно чего, заключил политолог.