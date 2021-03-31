Леонков рассказал, как Россия сможет без войны победить всех врагов

НАТО не унимается и ясно дает России понять, что любые ее действия все равно повлекут за собой войну.

НАТО не унимается и ясно дает России понять, что любые ее действия все равно повлекут за собой войну.

Такое мнение в своем Telegram-канале изложил военный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя заявление генсека Североатлантического военного блока Йенса Столтенберга, что для НАТО не существует никаких «красных черт».

«Мы никогда не предоставим своему потенциальному противнику привилегию знания в точности о том, когда мы задействуем статью 5 (статья о применении коллективной силы НАТО). Но мы ясно говорили, что будем задействовать статью 5, когда сочтем это необходимым», — процитировал Леонков Йенса Столтенберга.

Это смелое заявление, по мнению стратегов Альянса, должно по рукам и ногам связать Россию, дав ей понять, что «шаг влево, шаг вправо – война», отмечает Леонков. И эти слова, по его мнению, неслучайно произносятся на фоне обострения военного конфликта в Донбассе.

Одновременно с этим воинственное заявление Столтенберга подтверждает «дистрофию международного права» и демонстрирует, что, если раньше только Соединенные Штаты не считали нужным соблюдать международные законы, теперь это могут делать и страны-члены НАТО.

России, которая на протяжении пятисот лет отбивала нашествия вооруженных банд «цивилизаторов», приходится постоянно обороняться по всем фронтам, так как коллективный Запад не просто демонизирует ее перед всем миром, но и собирает против нее силу. Одновременно с этим Запад, используя информационные ресурсы, ведет внутри России войну против ее формировавшейся веками системы ценностей.

При этом Леонков напомнил, что Россия является страной-победительницей во Второй мировой войне и входит в число стран-основательниц ООН. И именно Россия остается носительницей тех принципов, на которых была в свое время основана Организация Объединенных Наций. И в этом статусе она может вновь выступить, в качестве защитницы попранных Западом международных норм и прав своих соотечественников и союзников.

«Русский образ, русский дух, русская идеология, русский стандарт жизни — у нас все это есть, но пока не оформлено в единое целое, в то, чем мы завоюем сердца народов. То, чем мы развеем все потоки лжи и победим всех врагов, без оружия, выиграем войну — не начиная сражения», — пишет Леонков.

Запада же Россия, по словам эксперта, боятся не должна, так как там сами испокон веку боятся русских и понимают, что сейчас они не смогут выиграть у России войну. Но Россия не должна медлить, ей необходимо действовать, так как Запад собирает силы и может обзавестись боеспособными армиями и возбудить в собственных народах желание войны, которого пока еще нет, заключил Леонков.