Путин обсудил с Меркель и Макроном перспективы регистрации "Спутника V" в ЕС

Киевские власти должны наладить диалог с Донецком и Луганском и договориться об особом статусе Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Киевские власти должны наладить диалог с Донецком и Луганском и договориться об особом статусе Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в формате видеоконференции. Путин высказал обеспокоенность эскалацией в Донбассе и несоблюдением Киевом режима прекращения огня. Стороны обсудили не только ситуацию на Украине, но и методы борьбы с коронавирусной инфекцией.

Участники беседы оценили перспективы регистрации российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Евросоюзе и ее совместного производства в европейских странах. Главы трех государств отметили важность объединения усилий в борьбе с коронавирусом.