Колонна военной техники прибыла из Судана в город Амдафок на востоке ЦАР

Колонна военной техники добралась до города Амдафок на востоке ЦАР. Из Судана ее встречали центральноафриканские военнослужащие и инструкторы из России.

Колонна военной техники добралась до города Амдафок на востоке ЦАР. Из Судана ее встречали центральноафриканские военнослужащие и инструкторы из России.

Прибытие военной техники совпало с днем инаугурации главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. Лидер страны выступил на церемонии с заявлением и пообещал следовать принципам закона и справедливости. Он надеется, что к концу его президентского срока в республике не останется бандитских группировок, передает Федеральное агентство новостей.

"Я рад сообщить о прибытии колонны военно-технических подкреплений в Центральноафриканскую Республику из Судана. Армия ЦАР и российские инструкторы встретили ее в Амдафоке и сопроводят через всю территорию страны", — прокомментировал прибытие колонны советник президента ЦАР по нацбезопасности Валерий Захаров.

Российские инструкторы вместе с подразделениями Вооруженных сил ЦАР смогли легко проехать по всей стране и беспрепятственно встретить колонну техники. Это событие доказывает, что республика освободилась от вооруженных формирований, говорится на странице "Содружества офицеров за международную безопасность".