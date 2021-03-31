Рар: немцы в недоумении от нежелания Байдена сделать Берлин «любимым союзником» США

Германия была уверена, что Джо Байден, сменив Дональда Трамп на посту президента США, перестанет «раздавать щелчки» европейским союзникам, а примириться с ними и начнет консультироваться по всем вопросам.

Германия была уверена, что Джо Байден, сменив Дональда Трамп на посту президента США, перестанет «раздавать щелчки» европейским союзникам, а примириться с ними и начнет консультироваться по всем вопросам.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, отмечая, что в Берлине особенно рассчитывали на то, что с приходом Байдена в Белый дом Германия станет для США «любимым и надежным союзником.

«Не тут-то было. Байден вообще игнорирует немцев и европейцев, демонстрируя падающий американский интерес к Европе. Германию не пригласили на совещание на высшем уровне по Афганистану. Байден решает эту задачу с Россией, Китаем и Турцией — евразийскими, а не европейскими державами. "Кому вы европейцы там нужны?", спрашивает он. Германию это взбесило», — отмечает политолог.

Также, по словам Рара, немцев привело в жуткое недоумение отказ Байдена предоставить Европе излишки американской вакцины от коронавируса.

Европейцы ожидали от Америки милосердия, особенно если учесть, что в США отмечается перепроизводcтво вакцины от COVID-19, а Европа ощущает ее острую нехватку и при этом не хочет спасаться одним российским «Спутником V». Но Байден и в этом вопросе «послал европейцев подальше», напоминает эксперт.

Но особенно горячие споры между США и Германией идут по вопросу достройки газопровода «Северный поток – 2»

«Байден дал Меркель понять, что указ своего Конгресса, который требует остановить строительство трубы, важнее просьбы (федерального канцлера Германии Ангелы) Меркель не трогать этот проект, — отмечает Рар. — Но вводить санкции против Германии — на это Байден тоже идти не может. Это уже будет чересчур».

Таким образом, немцы обманулись в своих надеждах на «доброго дядю Джо», добавил Александр Рар в заключение. Американский президент-демократ возвращается в разговорах с европейцами к тому командному тону, которым с ними общался его предшественник-республиканец Трамп. И немцы стонут от этой очень болезненной для себя ситуации, так как они не хотят жить так, как в годы холодной войны жили восточноевропейские страны, находившиеся под «доктриной Брежнева».