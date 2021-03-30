Фиджитал-формат дал возможность привлечь больше экспертов к форуму "Город — это мы"

Социально активные люди, организаторы общественной жизни, участники благотворительных проектов пообщались в рамках ежегодного форума социальных технологий "Город – это мы".

Социально активные люди, организаторы общественной жизни, участники благотворительных проектов пообщались в рамках ежегодного форума социальных технологий "Город – это мы".

Форум традиционно проводится компанией "Норникель" в рамках благотворительной программы "Мир новых возможностей". Целью является создание благоприятных условий и возможностей для развития регионов присутствия.

Заявки на участие подали 800 человек из 33 городов. На связь выходили участники с площадок, организованных в Норильске, Мурманской области, Чите, Санкт-Петербурге и Москве. Фиджитал-формат позволил привлечь к мероприятию как можно больше гостей и экспертов. Так, организаторы форума пригласили пообщаться с участниками мероприятия писателя Александра Цыпкина и актрису, сопредседателя попечительского совета благотворительного фонда "Вера" Ингеборгу Дапкунайте.

Темой обсуждения стала "Трансформация социальной реальности". Участники форума обменялись своим опытом работы в онлайн-формате.

"Раньше, чтобы запустить новый проект, нужно было организовать несколько встреч. А сегодня, и это удивительное открытие прошлого года, можно обойтись без этого. Это не означает, что человеческое общение больше не цениться, но мы теперь умеем делать по-другому. Это, мне кажется, главное достижение, это — возможность делать больше", — отметила старший вице-президент "Норникеля" Лариса Зелькова.

Участники отметили, что сейчас на фоне пандемии коронавируса на цифру перешли коммуникации, общение и даже ряд программ. Поэтому тема онлайн-пространства остается актуальной.