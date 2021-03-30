Жители Нидерландов заявили о лицемерии властей по отношению к РФ в деле MH17

Власти Нидерландов публично продолжают обвинять Россию в катастрофе с самолетом MH17, но тайно ведут с Москвой переговоры о строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Власти Нидерландов публично продолжают обвинять Россию в катастрофе с самолетом MH17, но тайно ведут с Москвой переговоры о строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Нидерландское правительство стремится к усилению дипломатических связей с Россией и увеличению поставок ее газа. Жители европейской страны не поддерживают такую позицию государства, передает "ПолитРоссия".

Пользователи Сети заявили, что Нидерланды так и не предоставили внятных "доказательств" против Москвы. Комментаторы обратили внимание на лицемерие правительства и определили виновного в трагедии.

"Думаю, Киев сбил MH17. Остальное — театр", — заявил юзер.

"Давайте это признаем, нам просто необходимо их топливо, несмотря на историю с MH17", — отметил пользователь.

"Бесспорно то, что ЕС было крайне выгодно переложить вину на РФ", — заключил комментатор.

Расследование падения гражданского авиалайнера MH17 в Донецкой области продолжается до сих пор. Следствие выдвигает множество версий, но ни одна пока не была доказана.