Журналисты немецкого Der Freitag обвинили президента Украины Владимира Зеленского в разрыве отношений Киева и Москвы. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Журналисты немецкого Der Freitag обвинили президента Украины Владимира Зеленского в разрыве отношений Киева и Москвы. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Немцы считают, что последней "живой нитью", которая обеспечивала связь РФ и Украины, был депутат Верховной рады Виктор Медведчук. Ранее глава Незалежной запретил авиаперевозки компаниям JET4U S.R.L. и JET4U LDA на территории Украины. Этими самолетами Медведчук пользовался для полетов в Москву, сообщает Федеральное агентство новостей.

Der Freitag полагает, что депутат был "путешественником между двумя мирами Украины", который помогал в обмене военнопленными на линии разграничения. Кроме того, он способствовал снабжению Крыма электроэнергией.

"Царьград" информировал, что СБУ пришла к депутату Рады по делу Крыма.