Мытищинский стрелок отказался сдаться и остался в горящем доме в Подмосковье

Стрелявший в Подмосковье по оперативникам мужчина мог погибнуть в пожаре. Вокруг дома работает несколько десятков силовиков.

Стрелявший в Подмосковье по оперативникам мужчина мог погибнуть в пожаре. Вокруг дома работает несколько десятков силовиков.

Известно, что мужчина сам устроил поджог. Пламя охватило верхний этаж, где находился злоумышленник. Спасатели не сразу начали тушить пожар из-за угрозы взрыва — в здании может находиться целый арсенал.

Оперативно-следственная группа начнет работать в коттедже, когда пожар потухнет. На пепелище будут искать тело злоумышленника, он отказался участвовать в переговорах и остался в здании.

Напомним, сотрудники Росгвардии пришли к мужчине, который мог хранить незаконно оружие. Он внезапно открыл огонь по силовикам и забаррикадировался в доме. Спустя несколько часов было решено брать дом штурмом. Стрелок отказался сдаваться.