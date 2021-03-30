Тела семейной пары нашли в лесу в Башкирии

Следователи полагают, что муж застрелил жену, а после этого мог покончить жизнь самоубийством. Проводится проверка.

Следователи полагают, что муж застрелил жену, а после этого мог покончить жизнь самоубийством. Проводится проверка.

Труп мужчины и женщины, которые были мужем и женой, нашли неподалеку от села Нагайбаково, на опушке леса. По данным правоохранителей, 32-летний мужчина из ружья застрелил свою 21-летнюю возлюбленную, а после этого решил наложить на себя руки.

Обстоятельства гибели пары выясняют сотрудники Следственного комитета. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Еще одно происшествие случилось с пенсионеркой в Москве. Там мошенники чуть не довели пожилую женщину до самоубийства, сообщил "Мир новостей".