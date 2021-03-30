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20:50   30 Марта 2021
Происшествия

Любитель подводной охоты утонул под Саратовом

Любитель подводной охоты утонул под Саратовом

Житель Саратовской области обнаружил труп своего друга на дне водоема. Они вместе выбрались на подводную охоту.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти 37-летнего мужчины, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

По данным следствия, погибший вместе с товарищем отправились в село Тарновка на подводную охоту. Оба погрузились в реку, однако вынырнул только один. Тело своего друга охотник нашел на дне водоема – признаков жизни мужчина уже не подавал.

В настоящее время стражи порядка устанавливает полную картину происшествия.

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#саратов #смерть #река #охота

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