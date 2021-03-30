Любитель подводной охоты утонул под Саратовом

Житель Саратовской области обнаружил труп своего друга на дне водоема. Они вместе выбрались на подводную охоту.

Житель Саратовской области обнаружил труп своего друга на дне водоема. Они вместе выбрались на подводную охоту.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти 37-летнего мужчины, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

По данным следствия, погибший вместе с товарищем отправились в село Тарновка на подводную охоту. Оба погрузились в реку, однако вынырнул только один. Тело своего друга охотник нашел на дне водоема – признаков жизни мужчина уже не подавал.

В настоящее время стражи порядка устанавливает полную картину происшествия.