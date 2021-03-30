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20:42   30 Марта 2021
Происшествия

Учительнице из Коломны грозит 15 лет тюрьмы за зверское убийство мужа

Учительнице из Коломны грозит 15 лет тюрьмы за зверское убийство мужа

Следователи Подмосковья возбудили уголовное дело против учительницы младших классов, которую подозревают в нанесении смертельных травм мужу.

Тело погибшего обнаружили в частном доме в деревне Чанки. Специалисты констатировали, что у мужчины сломаны ребра, и имеются разрывы внутренних органов. Врачи заявили, что москвич умер от телесных повреждений.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Спустя сутки полиция задержала 53-летнюю супругу жертвы. Подозреваемая работает в одной из школ городского округа Коломна.

Сотрудники правоохранительных органов планируют ходатайствовать о ее аресте. Сейчас задержанная находится в СИЗО. Если вина женщины будет доказана в суде, то ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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