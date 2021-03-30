Учительнице из Коломны грозит 15 лет тюрьмы за зверское убийство мужа

Следователи Подмосковья возбудили уголовное дело против учительницы младших классов, которую подозревают в нанесении смертельных травм мужу.

Следователи Подмосковья возбудили уголовное дело против учительницы младших классов, которую подозревают в нанесении смертельных травм мужу.

Тело погибшего обнаружили в частном доме в деревне Чанки. Специалисты констатировали, что у мужчины сломаны ребра, и имеются разрывы внутренних органов. Врачи заявили, что москвич умер от телесных повреждений.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Спустя сутки полиция задержала 53-летнюю супругу жертвы. Подозреваемая работает в одной из школ городского округа Коломна.

Сотрудники правоохранительных органов планируют ходатайствовать о ее аресте. Сейчас задержанная находится в СИЗО. Если вина женщины будет доказана в суде, то ей грозит до 15 лет лишения свободы.